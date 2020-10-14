Нижний Тагил, Свердловская область, 14 октября, 2020, 09:51 — ИА Регнум. В магазине сети «Пятёрочка» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) не подтвердились факты выдачи масок напрокат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Медицинские маски

Санврачи проверили супермаркет на проспекте Ленина, 64. Проверяющим не удалось найти подтверждений тому, что покупателям якобы выдавались напрокат маски.

«При этом на объекте обнаружены иные нарушения законодательства в области противодействия распространению новой коронавирусной инфекции», — сказали в ведомстве.

В частности, в магазине проводили дезинфекцию просроченным средством, не был сформирован пятидневный запас масок, отсутствовал прибор для обеззараживания воздуха. Журнал термометрии вёлся «не в полном объёме», и не все сотрудники правильно носили маски. Составлен административный протокол по факту нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, компания X5 Retail Group также инициировала проверку по факту жалоб на прокат масок, якобы имевший место в магазине.