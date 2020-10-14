Москва, 14 октября, 2020, 09:07 — ИА Регнум. В Москве с 19 октября школьники с шестого по 11-й класс перейдут на дистанционный режим обучения. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

"Школьники 6−11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — написал мэр в блоге.

При этом ученики с первого по пятый класс возвращаются в школы и будут обучаться в очном режиме.

При этом досуговые организации и центры дополнительного образования по-прежнему не будут работать. Транспортные карты для учеников 1−5-х классов разблокируют, для старшеклассников пока останутся неактивными.

Правительство столицы рекомендовало негосударственным образовательным учреждениям принять те же меры.

Как сообщило ИА REGNUM, сейчас столичные школьники находятся на осенних каникулах.