Берлин, 14 октября, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Компания Volkswagen представила в США новый компактный кроссовер Taos. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Newsroom.vw.com Volkswagen Taos

Модель привлекает внимание необычным дизайном решетки радиатора, в которой хромированная полоса направлена от фар к эмблеме марки. Точно такая же установлена на электрическом внедорожнике ID.4. За счет массивного обвеса и объемной задней части Taos совсем не кажется компактным кроссовером.

Кресла новинки получили двухцветное исполнение, начиная с базовой версии. При этом в топовой комплектации сиденья обиты кожей. Taos укомплектован системой помощи водителю IQ. DRIVE, а также помощником, предупреждающим о лобовом столкновении с автономным торможением (Front Assist), системой контроля слепых зон, системой удержания полосы движения (Lane Assist), а также адаптивным круиз-контролем с функцией Stop and Go.

В качестве силового агрегата Volkswagen Taos получил новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, в котором используются некоторые передовые технологии, такие как турбокомпрессор. Мощность мотора составляет 158 лошадиных сил. В моделях с передним приводом используется восьмиступенчатая коробка передач, а полноприводные версии получили семиступенчатую коробку передач DSG.

Ранее Volkswagen объявил в России об отзыве четырех автомобилей Phaeton. Причиной отзыва стал дефект в стеклянной солнечной панели крыши.

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