Батайск, Ростовская область, 14 октября, 2020, 08:18 — ИА Регнум. Опубликованы фотографии с места пожара в цехе по переработке полиматериалов в городе-спутнике Ростова-на-Дону. Огонь вспыхнул утром 14 октября, сообщили иа в региональном управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Площадь пожара составляет 400 кв. метров

Напомним, что пожару на улице Промышленной в Батайске присвоен третий ранг сложности. Ориентировочная площадь возгорания составляет 400 кв. метров.

На месте происшествия работают 77 человек и два десятка единиц техники.