Москва, 14 октября, 2020, 07:47 — ИА Регнум. Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) объявил открытый конкурс на создание единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системы. Начальная цена лота превышает 0,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Медицина

Определят победителя 11 ноября 2020 года. Начальная цена тендера — 566 175 797 рублей. Профинансируют контракт из средств субсидий федерального бюджета.

По условиям контракта, выполнить поставленную задачу исполнитель должен будет до 25 декабря 2020 года.

«Система предназначена для автоматизации процессов в медицинских организациях ФМБА России», — отмечается в техзадании.

Система направлена в том числе на ведение единой базы данных пациентов с возможностью однократного занесения и дальнейшего использования сведений о пациенте, ведение электронных медицинских карт, единого расписания работы врачей, операционных, диагностических кабинетов и других ресурсов по подразделениям ведомства, а также формирование отчётов за выбранный промежуток времени, управление скорой и неотложной медицинской помощью, лекарственным обеспечением.