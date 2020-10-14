В Австралии искусственный интеллект прогнозирует заболевания сердца
Канберра, 14 октября, 2020, 07:16 — ИА Регнум. Ученые из Мельбурнского университета и Университета Отаго (Новая Зеландия) совместно разработали и обучили систему искусственного интеллекта (ИИ) предсказывать риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) человека, глядя на сетчатку его глаз.
Об этом сообщает международный информационный портал ZDNet.
Практика показала, что исследование кровеносных сосудов сетчатки глаза для прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациента не является чем-то новым, но текущее программное обеспечение, используемое для выполнения этой процедуры, является полуавтоматическим и по-прежнему требует вмешательства человека.
При разработке новой системы ученые обучили ИИ, используя более 70 000 цифровых фотографий сетчатки глаза из 15 различных наборов данных из разных этнических групп и стран.
Результаты экспериментов показали, что система ИИ работает так же или даже лучше, чем эксперты, в прогнозировании риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациента путем измерения общих признаков, таких как артериальное давление, индекс массы тела, общий уровень холестерина и уровень гликированного гемоглобина.
Результаты также показали, как люди, которые были отмечены как представители группы риска, в конечном итоге страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, или умирали.
Исследователи из британского Университета Лидса создали робота для проведения управляемой колоноскопии, полагая, что это поможет сократить время процедуры и сократить обучение, которое требуется при использовании ручного эндоскопа.
Полуавтоматическая роботизированная система направляется простыми движениями врача и перемещается с использованием машинного интеллекта и анализа изображений, чтобы автоматически проходить по толстой кишке. В рамках тестирования технологии исследователи проверили ее эффективность на модели искусственной толстой кишки, а также на двух свиньях.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Machine Intelligence, показало, что использование полуавтоматического робота даже пользователями, не прошедшими предварительной подготовки, было намного более управляемым, чем при использовании «неинтеллектуальных» аппаратов, в которых управления движением роботизированной рукой внутри тела пациента осуществляется с помощью внешних магнитов, или при традиционных методах колоноскопии, когда опытные практикующие врачи используют обычные эндоскопы и направляют их через толстую кишку.
По словам исследователей, помимо раннего обнаружения рака толстой кишки, эта технология также может быть использована в таких процедурах, как эндоскопия поджелудочной железы, бронхоскопия и гастроскопия.