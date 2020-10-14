Канберра, 14 октября, 2020, 07:16 — ИА Регнум. Ученые из Мельбурнского университета и Университета Отаго (Новая Зеландия) совместно разработали и обучили систему искусственного интеллекта (ИИ) предсказывать риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) человека, глядя на сетчатку его глаз.

Polly clip Мельбурнский университет

Об этом сообщает международный информационный портал ZDNet.

Практика показала, что исследование кровеносных сосудов сетчатки глаза для прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациента не является чем-то новым, но текущее программное обеспечение, используемое для выполнения этой процедуры, является полуавтоматическим и по-прежнему требует вмешательства человека.

При разработке новой системы ученые обучили ИИ, используя более 70 000 цифровых фотографий сетчатки глаза из 15 различных наборов данных из разных этнических групп и стран.

« Глубокое обучение может привести к трансформации клинических исследований в области медицинской визуализации … здесь мы разработали и проверили CNN (свёрточную нейронную сеть) с глубоким обучением, которая специально измеряла калибр сосудов сетчатки по фотографиям сетчатки », — говорится в исследовании.

Результаты экспериментов показали, что система ИИ работает так же или даже лучше, чем эксперты, в прогнозировании риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациента путем измерения общих признаков, таких как артериальное давление, индекс массы тела, общий уровень холестерина и уровень гликированного гемоглобина.

Результаты также показали, как люди, которые были отмечены как представители группы риска, в конечном итоге страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, или умирали.

« Калибр сетчатки и сосудов — это особая клиническая характеристика риска сердечно-сосудистых заболеваний, которую многие врачи могут оценить. Мы показали, что такие измерения калибра сетчатки коррелируют с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и связаны с инцидентными сердечно-сосудистыми событиями , — заявили ученые. — Это будет иметь непосредственное значение для применения в клинических исследованиях и в конечном итоге, если это будет доказано в будущих исследованиях, для клинического прогнозирования ССЗ и классификации риска ».

Исследователи из британского Университета Лидса создали робота для проведения управляемой колоноскопии, полагая, что это поможет сократить время процедуры и сократить обучение, которое требуется при использовании ручного эндоскопа.

Полуавтоматическая роботизированная система направляется простыми движениями врача и перемещается с использованием машинного интеллекта и анализа изображений, чтобы автоматически проходить по толстой кишке. В рамках тестирования технологии исследователи проверили ее эффективность на модели искусственной толстой кишки, а также на двух свиньях.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Machine Intelligence, показало, что использование полуавтоматического робота даже пользователями, не прошедшими предварительной подготовки, было намного более управляемым, чем при использовании «неинтеллектуальных» аппаратов, в которых управления движением роботизированной рукой внутри тела пациента осуществляется с помощью внешних магнитов, или при традиционных методах колоноскопии, когда опытные практикующие врачи используют обычные эндоскопы и направляют их через толстую кишку.

« Сложность, присущая навигации магнитных эндоскопов с одним внешним постоянным магнитом, может быть преодолена с помощью разработанных интеллектуальных стратегий управления» , — говорится в исследовании.

По словам исследователей, помимо раннего обнаружения рака толстой кишки, эта технология также может быть использована в таких процедурах, как эндоскопия поджелудочной железы, бронхоскопия и гастроскопия.