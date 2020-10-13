Вашингтон, 13 октября, 2020, 23:25 — ИА Регнум. Арестованные ранее в США экстремисты, планировавшие похищение губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, также вынашивали планы похищения губернатора штата Вирджиния Ральфа Нортэма, 13 октября сообщает агентство Associated Press.

Цитата к/ф «Кавказская пленница». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Похищение невесты

Новые обстоятельства громкого дела, по которому проходят обвиняемыми шестеро человек, раскрыл в ходе судебного заседания агент ФБР Ричард Траск. Агент сообщил, что планы обсуждались на заседании группы в Огайо, где присутствовало примерно 15 человек.

«Они обсуждали возможные цели… в частности, обсуждали вопросы по губернаторам Мичигана и Вирджинии на основании их приказов о карантине» , — заявил Траск.

Агент ФБР сообщил, что одним из рассматриваемых вариантов в отношении губернатора Уитмер было её похищение из загородного дома, за которым некоторые из обвиняемых уже вели наблюдение.

Адвокаты подозреваемых заявляют, что участники группы могли «говорить о разных вещах», но при этом «никогда не угрожали что-либо сделать». В случае признания виновными обвиняемым может грозить пожизненное заключение.

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