Москва, 13 октября, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Условия США для продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), обозначенные сегодня, 13 октября, сотрудником Госдепа Маршаллом Биллингсли, для России неприемлемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Об этом журналистам сообщил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пояснив, что вопрос СНВ-3 не сводится к «заморозке» ядерных арсеналов двух стран.

Рябков «Это неприемлемое предложение».

Как сообщало ИА REGNUM, Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов продлить СНВ-3, если Россия на время согласится на «заморозку» ядерных арсеналов — параллельно с такими же действиями США.