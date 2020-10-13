Нью-Йорк, США, 13 октября, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Членом Совета ООН по правам человека избрана Россия на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН 13 октября.

Штаб-квартира ООН

За Россию проголосовали 158 стран. Выборы проходили путём тайного голосования. В Совет ООН по правам человека она избрана на три года.

Также избраны ещё 14 государств: Китай, Куба, Великобритания, Франция, Узбекистан, Украина, Мексика, Пакистан, Непал, Боливия, Кот-д'Ивуар, Габон, Малави и Сенегал.

Напомним, срок действия трёхлетнего периода начинается с 1 января 2021 г. Чтобы страна прошла в Совет ООН по правам человека, за неё должны проголосовать не менее 97 стран — членов Организации Объединённых Наций.