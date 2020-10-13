Сургут, Югра, 13 октября, 2020, 21:17 — ИА Регнум. В Югре врач Сургутской окружной больницы подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По версии следствия в январе 2020 года заведующий урологическим отделением клинической больницы Сургута получил от одного из пациентов взятку за внеплановую госпитализацию.

Подозреваемый дал показания в рамках следствия по делу по п."б» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).