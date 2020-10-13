Нью-Йорк, США, 13 октября, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Все основные индексы фондового рынка США перешли в «красную зону» к середине торговой сессии 13 октября на Уолл-стрит.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Индекс Dow Jones опустился на 158,14 пункта (0,55%), до 28 679,38 пункта, индекс S&P 500 упал на 24,41 пункта (0,69%), до 3509,81 пункта, индекс Nasdaq снизился на 36,92 пункта (0,31%), до 11 839,34 пункта.

Котировки Johnson & Johnson упали примерно на 2% после приостановки компанией испытаний вакцины от коронавируса. Серьезно просели курсы акций туристических компаний, гостиничного бизнеса и банковского сектора.

Читайте также:Индексы Уолл-стрит начали торги разнонаправленно