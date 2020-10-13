Посольство РФ назвало обвинения Норвегии в кибератаках провокацией
Осло, 13 октября, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Провокацией являются сегодняшние обвинения в адрес России со стороны Норвегии, 13 октября сообщает российское посольство в скандинавской стране в Facebook.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Кибератаки
Комментируя заявление министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде о том, что Россия якобы причастна к августовской кибератаке на норвежский парламент, российское диппредставительство назвало его «недопустимым».
"Расцениваем произошедшее как серьёзную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к обвинениям из Норвегии в адрес России успел присоединиться генсек НАТО Йенс Столтенберг.