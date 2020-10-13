Санкт-Петербург, 13 октября, 2020, 21:09 — ИА Регнум. Переход от периодического протапливания к регулярному отоплению в Петербурге произойдет в ближайший четверг, 15 октября. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Осенние листья

«Решение о начале отопительного сезона принято в связи с понижением температуры наружного воздуха и прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании», — пояснили в Смольном.

Напомним, 17 сентября в городе на Неве началось периодическое протапливание. Однако полноценный отопительный сезон был отложен из-за установившейся в конце сентября — начале октября тёплой погоды.

Но теперь, в связи с наступившим в Петербург похолоданием, с 15 октября теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий, и подключение многоквартирных домов к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих компаний.