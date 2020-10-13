Красногорск, 13 октября, 2020, 21:42 — ИА Регнум. За соблюдением масочного режима пассажирами в международном аэропорту Шереметьево ежедневно будут следить около 200 волонтёров. Об этом 13 октября сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

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Активисты будут контролировать ношение масок пассажирами в зонах прилета и вылета. Их работу обеспечат муниципалитеты Подмосковья совместно с аэропортом. Также персонал аэропорта должен напоминать противоэпидемиологические требования всем пассажирам.

При этом в каждом зале будет дежурить по меньшей мере три волонтера, которые будут работать в несколько смен. Приобрести маски пассажиры могут в аптеках или вендинговых автоматах, расположенных во всех терминалах.