Москва, 13 октября, 2020, 22:02 — ИА Регнум. Продление программы льготного ипотечного кредитования будет ожидаемой и полезной мерой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, комментируя инициативу о продлении программы льготного кредитования до конца 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Однако с учетом снижения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ) РФ, программа из льготной постепенно становится рыночной.

«Общая политика снижения ставок ЦБ постепенно делает ставку в 6,5% рыночной. Уже сейчас премиальные клиенты крупных банков могут получить ставку в 5,99%, при этом ЦБ намекает на снижение ставки до 4% до конца года, поэтому изначально льготная программа становится рыночной, возможно, мы даже увидим снижение ставки до 6% в рамках льготной программы», — сказал Манкевич.