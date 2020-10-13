Тутаев, Ярославская область, 13 октября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Ярославской области Тутаевская центральная районная больница становится госпиталем по приему пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в областном правительстве.

Yarregion.ru Больничные койки

Перепрофилирование связано с ростом числа пациентов с COVID-19. Пациенты, прикрепленные к больнице, будут получать плановую и экстренную помощь в клиниках Ярославля. Их примут КБ №9, Соловьевская больница, областная больница, областная детская больница и другие.