Киев, 14 октября, 2020, 07:55 — ИА Регнум. Предложения, которыми президент Украины Владимир Зеленский может попытаться соблазнить Китай, сыграют лишь на руку России. Почему так произойдет, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Если Украина, на которую уже махнул рукой Евросоюз, хочет попытаться заручиться поддержкой Китая, то это будет означать практически, во-первых, «тихую измену» патронажу США, а, во-вторых, встраивание в структуру и логику китайского проекта «Пояс и Путь», против воплощения которого в жизнь так борется Вашингтон.

Поэтому развитие диалога между Пекином и Киевом и тем более задуманный визит Зеленского в Китай могут рассматриваться Москвой в сугубо позитивном ключе. Станет ли реальностью возвращение Украины к здравомыслию?

Читайте статью Владимира Павленко «Почему поездка в Пекин Владимира Зеленского в российских интересах».