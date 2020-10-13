Ярославль, 13 октября, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Всероссийский форум профессиональной навигации для школьников «ПроеКТОриЯ» пройдёт в дистанционном режиме. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru ПроеКТОриЯ

Местом проведения форума традиционно выбран Ярославль. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин. Но школьники со всей страны в город не приедут.

«В этом году мероприятия форума пройдут с помощью электронных коммуникаций, — сообщил губернатор Дмитрий Миронов. — В каждом регионе страны будут организованы специальные площадки для удаленного общения с экспертами и командами из других областей. Трансляции можно посмотреть на официальном сайте «ПроеКТОрии» и в соцсетях. Центральная студия для онлайн-включений участников будет организована в ярославском Концертно-зрелищном центре».

Форум будет проходить с 25 по 28 октября. Главная тема — новые вызовы, которые встают перед обществом в условиях распространения коронавирусной инфекции. Ребятам будет предложена работа в нескольких направлениях. Среди них — медицина, экология и образование.

Всероссийский форум профессиональной навигации проходит в Ярославле с 2013 года.