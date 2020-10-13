Берлин, 13 октября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Инженер концерна Daimler (куда входит компания Mercedes-Benz) Юрген Эберле построил опытный образец вездехода Mercedes-Benz EQC 4×4². Фото с новинкой размещены на сайте KDPconsulting.

KDPconsulting Mercedes-Benz EQC 4×4²

В качестве базового авто был взят обычный серийный кроссовер Mercedes-Benz EQC 400 4Matic. Электрическую часть инженеры не перерабатывали. Два мотора, расположенные на двух осях, по-прежнему в общей сумме выдают 408 «лошадей» (765 Нм). Модернизации подверглись шасси автомобиля. Кроме того, специалисты оснастили независимую подвеску новыми рычагами, пружинами и амортизаторами.

Клиренс вездехода был увеличен на 153 мм, до 293 мм, а угол въезда до 31,8 градуса. Отдельно стоит отметить, что теперь машина может преодолевать брод глубиной 400 мм, что на 150 мм больше, чем у исходной модели. «Обут» EQC 4×4² в шины Cooper Zeon, размерность которых составляет 285/50 R20.

Ранее глава отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил, что автокомпания намерена полностью отказаться от механической трансмиссии (МКПП) на легковых автомобилях, а также сократить линейку моторов внутреннего сгорания и разнообразие платформ.

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