Москва, 14 октября, 2020, 06:00 — ИА Регнум. Успехи российской цифровизации могут позволить сократить сроки возврата НДС до одного месяца. Как может отозваться такой эксперимент и кого он коснется, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

ИА Красная Весна Флешка ФНС России

Федеральная налоговая служба, как сообщают СМИ, сократит время возврата НДС для тех налогоплательщиков, которые не прибегали к заявительному порядку возврата и относятся к группам низкого и среднего риска. Интересно, что хотя эта мера и выглядит как попытка уменьшить финансовое бремя, навалившееся на компании в период эпидемии, на самом деле в счастливцы попадут далеко не все.

Те, кто не смог избежать долгов, пеней или штрафов, в эксперимент не годятся. Тем не менее, несмотря на отсутствующие признаки заботы этого эксперимента о злободневных проблемах, в его перспективах есть интересные возможности. Какова же может быть долгоиграющая польза в случае успеха испытаний, запускаемых ФНС?

Читайте статью Галины Смирновой «Новый эксперимент ФНС РФ: на что или на кого рассчитан?».