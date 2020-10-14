Варшава, 14 октября, 2020, 05:44 — ИА Регнум. Польша, которая ради продолжения конфронтации с Россией готова пожертвовать даже добрым отношением соседей по Европе, явно готовит себе будущее вне будущего остального Евросоюза. Кто готов разделить польское видение «противостояния с Россией», рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем выступлении упомянул «воюющую с Россией Украину», которую поддерживает Польша. Так Польша, по мнению ее министра обороны, также «воюет с Россией»? Такое неудержимое желание повоевать, похоже, коренится в исторических комплексах Польши, которая до сих пор мнит себя Речью Посполитой.

Но вот добиться понимания и сочувствия таким идеям у своих западных союзников по ЕС у Польши не получается. Не приведет ли это к решительной ссоре между Варшавой с одной стороны и Парижем с Берлином с другой? Читайте статью Станислава Стремидловского «Польша в глазах ЕС превращается во «вторую Белоруссию»».