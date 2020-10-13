Ярославль, 13 октября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. В Ярославской области количество коек для больных COVID-19 увеличено до 1519. Об этом сообщает правительство Ярославской области. Ещё 12 октября депздрав региона сообщал о 1351 развернутой койке.

Госпитализация

«В связи с увеличением количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-19, департамент здравоохранения и фармации задействовал дополнительные коечные мощности в больницах региона», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Власти региона готовы развернуть до трех тысяч коек в ковид-клиниках. Ранее в департаменте заявляли о двух тысячах потенциальных мест. Судя по этим данным, медики готовятся к ещё большему росту пациентов с ковидом. Рост числа заболевших в регионе наблюдается с начала осени.

«Напоминаем, что, согласно Методическим рекомендациям Минздрава, госпитализируются пациенты на перепрофилированные койки в больницы лишь при тяжелой и средней формах течения заболевания. Определяет эту форму только врач во время осмотра. ️Пациенты с легкой формой проходят лечения амбулаторно», — сообщили в правительстве региона.

Сейчас в 21 больнице области проходят лечение 976 пациентов. Это более чем на сто человек больше, чем было в начале лета.