Токио, 14 октября, 2020, 00:02 — ИА Регнум. Продолжающиеся заявления японских политиков о «полном суверенитете Японии над северными территориями» говорят о том, что со сменой премьер-министра политика Токио в отношении России не претерпела изменений. Почему ситуация по японским претензиям на российские Курилы именно такова, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Cube-soft.jp Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга

В 2009 году японский парламент «провозгласил», что четыре острова российской Курильской гряды являются японскими. После этого разумный диалог между Москвой и Токио оказался делом, требующим серьезных навыков эквилибриста. Новый премьер Японии до назначения на этот пост осторожно упомянул о стремлении «прояснить вопрос принадлежности четырёх островов» — российских южнокурильских островов, а теперь уже во всеуслышание заявил, что все эти острова находятся… под «полным суверенитетом» японского государства.

Впрочем, предшественнику нынешнего премьер-министра Ёсихидэ Суга Синдзо Абэ удавалось некоторое время держать японский политический класс в уверенности, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным он гнёт линию на отъём в пользу Японии всех четырёх островов. Почему же в отношении Абэ у Токио закрались подозрения? Читайте статью Анатолия Кошкина «Кабинет Суга в отношении России начинает явно не с того».