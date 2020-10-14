Москва, 14 октября, 2020, 04:04 — ИА Регнум. Выступая перед министрами перед их отчетами в Госдуме, глава правительства России Михаил Мишустин призвал к конкретике, к тому, чтобы бюджетные средства работали и работа эта была видна. Почему эта тема особенно важна в свете безобразных бюджетных провалов предшествующего премьер-министра, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Потерю российских бюджетных средств в 2019 году в 1 трлн 120 млрд 97 млн рублей иначе как «чудовищной» невозможно назвать. И не важно, что эти деньги не были разворованы, а «всего лишь» не дошли до соответствующих получателей. Сам факт говорит о крайне низком уровне управленческого мастерства, и это проблема, которую необходимо преодолеть прежде всего.

Иначе российское хозяйство уподобится велосипеду, который чем медленнее едет, тем больше рискует упасть. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь восстанавливать объективную информацию о выполнении госпрограмм. Почему начать надо именно с них? Читайте статью Андрея Маленького «Смогут ли министры выполнить напутствие председателя правительства?».