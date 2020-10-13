Ярославль, 13 октября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Движение по Добрынинскому путепроводу в Ярославле планируют открыть в начале ноября в усечённом варианте — лишь по левой стороне путепровода. Об этом на общегородском совещании 13 октября сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярослав Овчаров.

Yarregion.ru Ремонт Добрынинского путепровода

«Сегодня все в графике. Согласно последней моей информации, при условии положительного заключения при испытаниях мы в конце октября — максимум в первую декаду ноября готовы будет открыть рабочее движение по левой стороне. То есть из Брагино это будет правая сторона, с Пятерки — левая сторона», — сказал Ярослав Овчаров.

Добрынинский путепровод в Ярославле ремонтируется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ранее власти планировали завершить работы 31 октября. Однако этот срок изменился из-за выявленных проблем с опорами путепровода.

Ранее власти заявляли, что все работы планируют закончить в 2020 году. На устранение проблем были выделены дополнительные деньги.