Москва, 13 октября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин наградил главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина медалью Столыпина II степени. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П. А. II степени председателя Счетной палаты РФ Кудрина Алексея Леонидовича», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября Алексею Кудрину исполнилось 60 лет.