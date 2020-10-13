Санкт-Петербург, 13 октября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Подписчики официальной страницы губернатора Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте» обратились к Александру Беглову с просьбой досрочно объявить осенние каникулы для школьников из-за резкого роста заражения коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM Плакаты в школе о профилактике инфекции

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Напомним, 13 октября в Петербурге стало известно о новом антирекорде — 557 инфицированных за сутки, самый большой суточный показатель за всё время пандемии.

«Отпустите, пожалуйста, детей на школьные каникулы. Ковид бьёт рекорды», — написала подписчица губернатора Мария К.

Это предложение вызвало раздражение ряда других пользователей.

«Дети от прошлогодней дистанционки еще не отошли. Учителя вместо нового материала вынуждены возвращаться к весенним темам, а вы ещё учебную программу порезать хотите! Я уже молчу о родителях, которым никто такой вынужденный отпуск не отплатит», — пишет в ответ Юлия Н.

Однако Мария К. возражает оппонентке: «Значит так учили, что ваши дети отойти не могут. Мои трое детей отлично занимались. Сейчас проходят новую тему в школе. Все отлично. А на осенних каникулах, вы тоже отпуск берете? Я за то, что бы, как в Москве отпустили детей пораньше на каникулы».

Ее поддержала петербурженка Мария А.: «Детей надо сажать по домам. Зачем рисковать жизнью, учителей и родителей и самих детей? Я в положении и очень боюсь за себя и своих детей!».

Другие пользователи уверены, что школа не является главным источником опасности.

«Лучше развлекательные заведения закройте!!! А не школы», — просит губернатора Оксана Д.

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Напомним, накануне Александр Беглов обратился к горожанам с просьбой носить маски и соблюдать дистанцию, чтобы избежать повторного локдауна.

По данным на 12 октября, В Петербурге в связи с выявлением коронавирусной инфекции или распространением ОРВИ на дистанционное обучение отправлены 69 классов в 33 школах.

Александр Беглов своим решением продлил действующие в городе ограничительные меры по коронавирусу по 29 ноября.