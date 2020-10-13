Санкт-Петербург, 13 октября, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выбрали подрядчика, который до июня 2022 года спроектирует новый участок первой (красной) линии метрополитена — от действующей конечной станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «Пулково». Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Согласно результатам конкурса, выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта Кировско-Выборгской линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Пулково» займется АО «Институт гипростроймост-Санкт-Петербург».

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Работы по проектированию обойдутся заказчику — комитету по развитию транспортной инфраструктуры города — в 36 млн 989 тыс. рублей. Сумма будет поделена на три части и перечислена на счета исполнителя контракта в три этапа: по 5, 9 и 22,7 млн рублей в течение трех лет.

Согласно документам госзакупки, завершить работы по проектированию институт должен к 1 июню 2022 года. Объект проектирования затронет три района города — Кировский, Красносельский и Московский.

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Напомним, что ранее обсуждалась возможность создания линии «аэроэкспресса» от аэропорта «Пулково» до Витебского вокзала. Однако этот проект был заморожен: его экономическая эффективность вызвала большие сомнения.

Эксперты отмечали, что продолжение линии метро до «Пулково» гораздо более привлекательно для пассажиров и создает возможность развития территорий, на которых появятся новые станции метро.

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