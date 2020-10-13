Кострома, 13 октября, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Костромской области зафиксирован максимальный суточный прирост заражённых SARS-CoV-2 — 71 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Предыдущий антирекорд пришёлся на 9 октября, тогда в регионе сообщили о 70 инфицированных за сутки.

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Костромичи с диагнозом COVID-19 продолжают умирать по двое в сутки. В течение 24 часов в регионе скончались мужчины в возрасте 57 и 74 лет. Число жертв новой инфекции выросло до 104.

За весь период пандемии в Костромской области выявили 5578 инфицированных, из них выздоровели 4131 человек. В «коронавирусных» больницах находятся 202 человека. Лечение на дому проходит 1141 костромич.