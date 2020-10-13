В Томской области подростки облизали памятник ветеранам и сели на него
Стрежевой, Томская область, 13 октября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. Жители Томской области обсуждают в соцсетях поступки подростков, поиздевавшихся над памятником ветеранам Великой Отечественной войны в городе Стрежевом.
В начале октября на странице паблика «Жесть Томска» появилась фотография мальчика-подростка, усевшегося на голову памятнику ветеранам. Позже появилась ещё одна фотография — на ней девочка-подросток облизывает этот же памятник.
В комментариях большинство пользователей возмутилось поступками подростков. Некоторые из подписчиков паблика выразили мнение, что молодых стрежевчан нужно привлечь к ответственности за содеянное.
Скульптура «Ветеран Великой Отечественной войны», установленная в Стрежевом в честь 75-летия Победы, изображает пожилого мужчину, сидящего на лавочке. По замыслу автора, фигура ветерана расположена таким образом, что его взгляд направлен в сторону сидящего рядом человека, что создаёт впечатление диалога, преемственности поколений.