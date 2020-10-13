Ярославль, 13 октября, 2020, 10:52 — ИА Регнум. В Ярославской области за последние сутки выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Уже третьи сутки в регионе фиксируется более 80 новых заражений. Ещё в начале октября этот показатель колебался на уровне 50−60 случаев ежесуточно.

Всего за время пандемии в регионе подтверждено 9460 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8772 человека, в том числе за последние сутки 93. Новых летальных случаев не зафиксировано.