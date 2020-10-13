Токио, 13 октября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В сети появились скрины фирменного буклета обновлённой модели Mitsubishi Eclipse Cross, где раскрыта внешность новинки. Изображения брошюры размещены на сайте Motor.ru.

Motor.ru Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross

Новинка, судя по полученным изображениям, будет серьёзно переработана. Перемены стоит ожидать как в экстерьере, так и в интерьере, а линейка моторов пополнится заряжаемым гибридным агрегатом PHEV.

После модернизации Eclipse Cross получил Х-образную радиаторную решётку, узкие фары, а двухъярусную оптику на нижнем ярусе будет обрамлять хром.

Что же касается кормы, то здесь изменится форма бампера. При этом эффектного фонаря-спойлера, который был тут ранее, Eclipse Cross лишится. Задняя оптика станет составной.

Внутри авто появятся: новый селектор автоматической коробки передач, «приборка» с индикацией заряда аккумулятора, а также расположенная на месте тахометра круглая шкала контроля режима работы силовой установки.

Напомним, в августе текущего года на российском авторынке было продано 2774 новых автомобиля Mitsubishi. Это на 17% меньше, чем в августе прошлого года.

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