Москва, 13 октября, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») выступил против введения в России так называемого «налога на бездетность» и предложил пойти путем поддержки семей с детьми.

Константин Титов. Семья, купающая ребёнка. 1947

«Проблема современного общества в том, что при появлении в семье ребенка, или тем более двух-трех, уровень материального благополучия резко падает. Фактически наши граждане платят скрытый «налог на детность». Именно эту проблему надо решать. Хороший пример: инициатива нашего президента субсидировать ставку по ипотеке для семей с детьми. И дальше нужно идти в этом направлении», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая выступила с инициативой о введении в России налога для «людей репродуктивного возраста», не рожающих детей. По её мнению, такой налог мог бы составлять порядка 500 рублей в месяц.

В Минфине заверили, что введение такого налога не рассматривается.