Якутск, 13 октября, 2020, 09:12 — ИА Регнум. Росздравнадзор Якутии проверит законность продажи в торговых центрах экспресс-тестов на коронавирус.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

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Некоторое время назад в торговых центрах Якутска стали продавать за две тыс. рублей экспресс-тесты. Жители их покупают, но, по мнению депутата Госсобрания республики Виктора Федорова, тесты компании «Имбиан» предназначены только для медучреждений, пишет Sakhaday.

Директор ООО «Восход» Николай Антонов, который реализует эти тесты, считает, что продажа населению законна:

«Это как тесты для диабетиков, они же могут использоваться в домашних условиях, и никто не обсуждал, насколько это законно. Мы молодые предприниматели, решили помочь населению, ведь тестирование часто недоступно, сами видели большие очереди. Накрутка небольшая, все обговорено с производителем».

В Росздравнадзоре республики пояснили, что продажа экспресс-тестов в ТЦ незаконна — по инструкции этот тест должен применяться в лабораторных подразделениях медицинских организаций, где имеется обученный медперсонал. Следовательно, не должен реализовываться населению.

«При использовании в домашних условиях имеется риск распространения коронавируса, если человек окажется заражённым. Территориальным органом Росздравнадзора по Якутии намечена проверка по данному вопросу», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, часть инфицированных коронавирусом пациентов не может быть обнаружена в принципе, заявил академик РАН Дмитрий Пушкарь:

«10−15% коронавируса мы вообще не можем обнаружить никакими тестами. Когда будет опять грипп или какая-то пневмония, никакого отношения не имеющая к коронавирусу, разделить эти заболевания будет трудно».