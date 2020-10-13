Бишкек, , 07:47 — REGNUM На всей территории Киргизии, включая столицу Бишкек, ситуация остаётся стабильной и полностью контролируется органами правопорядка. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба МВД Киргизии.

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"Оперативная обстановка в стране остаётся под контролем правоохранительных органов».

МВД Киргизии

Отмечается, что в условиях обстановки в стране и введённого в Бишкеке чрезвычайного положения (ЧП) правоохранители «совместно с представителями местного самоуправления и ДНД проводят профилактические мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка».

По информации столичного ГУВД, «комендантский час ночью прошёл тихо и спокойно». Фактов нарушения общественного порядка и посягательств на государственное и частное имущество «выявлено и обнаружено не было».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным мэрии киргизской столицы, материальный ущерб от беспорядков в Бишкеке оценивается в $214 тыс., или 17 млн сомов.

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