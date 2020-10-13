Екатеринбург, 13 октября, 2020, 07:30 — ИА Регнум. Арбитраж Свердловской области 20 октября 2020 года начнёт рассматривать иск министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области об изъятии здания-недостроя на улице Куйбышева, 36 в Екатеринбурге. Министерство требует изъять несостоявшуюся гостиницу «Дели», строительство которой началось около 25 лет назад, но так и не было завершено, и продать с публичных торгов. Ответчик в лице ООО «Торгово-деловой центр «Мегаполис» не согласно с претензиями и заявляет, что находится в рамках банкротного дела под наблюдением и объект — часть конкурсной массы, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недострой

Претензии министерства в суд поступили в начале августа 2020 года, но пока не рассмотрены. Компания-ответчик учреждена в Екатеринбурге в июне 2002 года для строительства жилья и нежилых зданий. Владельцы — Сергей Флеганов и ООО «Урал-Премьер лимитед», также принадлежащее Флеганову. Компания с 25 августа 2020 года находится на первом этапе банкротной процедуры — наблюдении.

Министерство требует изъять у общества объект незавершённого строительства нежилого назначения с условным номером 66:01/01:00:531:36:00, расположенный «на земельном участке площадью 12 574 кв. м с кадастровым номером 66:41:0601026:24 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 36, путём продажи с публичных торгов». Порядок торгов просит применить тот, что упомянут в постановлении правительства РФ от 3 декабря 2014 года.

«Ответчиком заявлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения. В обосновании указывается, что имущественное требование истца об изъятии объекта незавершенного строительства может быть предъявлено только в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ответчика», — отмечается в материалах дела.

Судья указал на то, что процедура наблюдения введена после подачи иска министерства, и отложил заседание. Спор рассмотрят 20 октября.

Напомним, гостиницу в 1995 году планировала возвести российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели», которая позднее заявила о своей ликвидации. По данным публичной кадастровой карты, участок, на котором стоит спорный объект, оценивается в 125,74 млн рублей кадастровой цены. По документам надел предназначен под торгово-офисный центр.