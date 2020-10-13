Петропавловск-Камчатский, 13 октября, 2020, 04:31 — ИА Регнум. На Камчатке очевидцы сообщают о новых случаях массового выброса трупов морских обитателей на берег. Очередной инцидент зафиксирован на юге полуострова, об этом на своей странице в Instagram рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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«Мы получили данные с экспедиционного судна, которое движется в сторону мыса Лопатки, о том, что там массовое падение гидробионтов, которые мы видели на глубине 5−10 метров в районе Авачинской бухты, южнее в сторону Вилючинской бухты», — рассказал глава региона.

Также появилось видеоподтверждение массового выброса гидробионтов и рыбы на Охотском побережье Камчатки. Очевидцы сообщили, что явление там носит локальный характер и достигает ширины не более 50 метров. Соседние пляжи чистые.

На основании этого губернатор Камчатки заявил, что источником загрязнения не может быть локальный техногенный объект в районе Петропавловска-Камчатского.

«Мы столкнулись с масштабным, новым явлением, которое науке ещё предстоит осмыслить. Почти наверняка оно связанно тем или иным способом с деятельностью человека, изменением климата, загрязняющими эффектами на Мировой океан, которые мы оказываем. Самое главное для нас — понять, каким образом мы сможем компенсировать тот вред, который нанесён природе», — заявил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о наиболее вероятной причине массовой гибели обитателей дна Тихого океана у побережья региона.