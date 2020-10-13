Москва, 13 октября, 2020, 03:25 — ИА Регнум. Банк поддержки малого и среднего бизнеса обратился с банкротным иском к компании «Академия спорта Кости Цзю», в которой известному боксёру принадлежит доля в 25%. «МСК Банк» допустил недочёты, потому дело пока оставлено без движения. Заявителю дали время до 30 октября 2020 года устранить недостатки иска, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск подан в арбитраж Москвы ещё 30 сентября 2020 года, а 10 октября судья Готыжева оставила его без движения. Банк не представил «доказательства предварительного, не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом в арбитражный суд».

Сумма задолженности компании, которая занимается производством безалкогольных напитков, не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Академия спорта Кости Цзю» было создано в апреле 2014 года для производства безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках. Уставный капитал — 40 тыс. рублей. Владельцы — директор Виктория Квинт с долей 50%, Константин Цзю с долей 25% и Наталья Хомушова.

В 2016 году по заявлению Пресненского межрайонного прокурора Москвы фирма была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 20 тыс. рублей за использование нежилых помещений, являющихся федеральной собственностью, без согласия собственника имущества. Общество занимало нежилые помещения в здании — памятнике культуры.