Москва, 13 октября, 2020, 02:49 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил притязания Минобороны России к институту, входящему в концерн «Алмаз-Антей». С разработчика средств радионавигации и соответствующей аппаратуры — АО «Российский институт радионавигации и времени» (Санкт-Петербург) требовали почти 14 млн рублей неустойки. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь шла «о взыскании по государственному контракту №1 417 187 112 712 452 119 199 744/14−4-51/884/ОК от 15 августа 2014 года неустойки в размере 13 764 500 рублей». В удовлетворении исковых требований судья Козленкова полностью отказала.

Напомним, в июле 2020 года министерство уже судилось с институтом, требуя взыскать свыше 200 млн рублей неустойки по госконтракту стоимостью более 5,85 млрд рублей. В основе спора лежал контракт на поставку системы информационного координатно-временного обеспечения авиации «Скорпион». В удовлетворении иска также было отказано и отмечено, что заказчика исполнитель уведомлял о задержке авансирования и последствиях.