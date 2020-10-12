Портленд, США, 12 октября, 2020, 22:37 — ИА Регнум. В городе Портленде американского штата Орегон снесены статуи президентов США Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, сообщает 12 октября издание The Oregonian.

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Памятники были снесены во время манифестации, приуроченной к дню открытия Америки Колумбом.

Несколько сот человек участвовали в акции протеста под названием «День гнева коренных народов».

Перед тем как сносить памятники, участники акции разбили стекла в здании Исторического общества Орегона, а на его фасаде вывесили плакат с надписью: «Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц».