Москва, 12 октября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства троих человек в Борском районе. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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В частности, поручено досконально изучить все версии произошедшего. Также Бастрыкин поручил выяснить мотив совершенного преступления и оперативно доложить и принимаемых следствием мерах.

Напомним, стрелявший до настоящего времени не обнаружен.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в поселке Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое скончались на месте происшествия, трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Изначально сообщалось, что обстрел произошел на остановке общественного транспорта. Губернатор области Глеб Никитин поручил правительству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В преступлении подозревается местный житель 2002 года рождения, скрывшийся в лесу после нападения, ведется розыск, в котором принимают участие подразделения Росгвардии, ОМОНа. Подозреваемый имел разрешение на владение охотничьим гладкоствольным ружьём, он получил документ в августе текущего года. В квартире бабушки стрелявшего проводился обыск.

По данным областного минздрава, двоих пострадавших эвакуировали бригадой центра медицины катастроф в областную больницу имени Н. А. Семашко. В Борской ЦРБ оперируют ещё одну пострадавшую женщину. Она находится в крайне тяжелом состоянии со множественными огнестрельными ранениями брюшной полости и сильной кровопотерей. Работает бригада хирургов из нескольких больниц.