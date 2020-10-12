Подгорица, 12 октября, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Министр обороны Черногории Предраг Бошкович в интервью черногорской газете 12 октября заявил, что армия его страны на сегодняшний день может похвастаться образованными, профессиональными, ответственными и молодыми кадрами. Он также выразил надежду, что Черногория продолжит европейский и евроатлантический политический курс. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

CRNAGORAMNE Черногорская армия

Касательно будущего правительства Черногории, Бошкович указал, что перед ним будет стоять задача продолжить модернизацию вооружённых сил страны.

«Быть во главе Министерства обороны Республики Черногория почти четыре года — большая честь и удовольствие для меня. Особенно с учетом того, что мы за это время стали членом альянса НАТО и в систему обороны вложили свыше 120 миллионов евро. Вот почему, когда я оглядываюсь назад и подытоживаю то, что было сделано, я очень доволен и горд успешностью этого периода моей работы», — подчеркнул Бошкович.