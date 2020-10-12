Из Мурманска в Петербург отправился двухэтажный поезд
Мурманск, 12 октября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Из Мурманска в Санкт-Петербург сегодня отправился новый двухэтажный пассажирский поезд.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, торжественные проводы поезда прошли при участии заместителя гендиректора компании «РЖД» Дмитрия Пегова, начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина, главы компании «РЖД» Олега Белозёрова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Поезд № 21/22 «Мурманск — Санкт-Петербург» стал тринадцатым в географии курсирования двухэтажных составов. В то же время он является шестым двухэтажным поездом формирования Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании. Замена подвижного состава на направлении обусловлена ростом пассажирооборота. Ежегодно в составы перевозят свыше 600 тысяч человек. На маршрут «Санкт-Петербург — Мурманск» приходится 30% пассажиропотока.