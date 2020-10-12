Париж, 12 октября, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Авторы французской Гражданской конвенции по климату призвали президента страны Эммануэля Макрона«официально и публично» поддержать их. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Le Figaro.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Авторы и сторонники Конвенции выразили свое недовольство отсутствием «ясной и определенной» поддержки со стороны правительства Франции и призвали президента «официально и публично» выразить свою солидарность с ними, чтобы «положения Конвенции наконец были успешно реализованы».

Напомним, 11 октября члены экологического движения Extiction Rebellion во Франции повесили на Эйфелевой башне в Париже флаг с надписью «Восстаньте!».