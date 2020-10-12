Бишкек, 12 октября, 2020, 19:34 — ИА Регнум. В Киргизии в настоящее время насчитывается 11 аэропортов, из которых шесть принимают только внутренние авиарейсы, а остальные пять — как внутренние, так и международные. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Anna Zvereva Самолет авиакомпании «Avia Traffic Company»

Перевозки пассажиров обеспечивают три местных авиакомпании — «Эйр Манас», «Avia Traffic Company» и «Tez Jet», авиапарк которых насчитывает лишь 13 воздушных судов.

По имеющейся информации, в 2019 году через киргизстанские аэропорты прошли более миллиона пассажиров, из которых около 48% летали приходится на международные авиарейсы и более 52% — на внутренние.

При этом, пассажирооборот воздушного транспорта составил более 2 миллиардов пассажиро-километров.

В целом доходы от пассажирских авиаперевозок в минувшем году составили 7,6 млрд сомов (7,45 млрд рублей по текущему курсу), из которых более 80% приходится на долю международного авиасообщения, а около 20% — на внутреннее.

За последние пять лет в Киргизии отмечено увеличение пассажиропотока на международных авиалиниях. Так, если в 2015 году было обслужено около 3 миллионов человек, то по итогам 2019 года этот показатель достиг 3,6 миллиона человек, что почти на 17% больше.