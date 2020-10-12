Париж, 12 октября, 2020, 19:14 — ИА Регнум. МИД Франции выразил озабоченность отправкой турецкого разведывательного судна в Средиземное море, где сохраняется напряженность между государством — членом Евросоюза Грецией и Турцией. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Турецкое исследовательское судно Oruc Reis

«Мы озабочены присутствием турецкого разведывательного судна Oruç Reis в районе греческих островов Кастелоризон и Родос, — говорится в коммюнике МИД Франции. — 1 октября Европейский совет призвал Турцию воздержаться от односторонних действий, которые могли бы идти вразрез с интересами Евросоюза и нарушали бы международное право».

«Мы надеемся, что впредь Турция воздержится от провокаций», — продолжают авторы документа.

Напомним, 7 октября Франция вновь обвинила Турцию в «военном вмешательстве» в конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном на стороне последнего.