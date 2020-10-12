Нижний Новгород, 12 октября, 2020, 19:11 — ИА Регнум. Пострадавшие при обстреле жителей в поселке Большеорловское трое мужчин госпитализированы в Борскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Government-nnov.ru Глеб Никитин

По его словам, состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи.

Кроме того, незамедлительно в Борскую ЦРБ была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. В случае необходимости в кратчайшие сроки будет произведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры.

«Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», — подчеркнул глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 12 октября в поселке Большеорловское Борского района мужчина произвел выстрелы в местных жителей. Трое мужчин скончались на месте происшествия, трое женщин были госпитализированы с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Изначально сообщалось, что обстрел произошел на остановке общественного транспорта.

Никитин поручил правительству области оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. На месте происшествия работает заместитель губернатора Дмитрий Краснов.