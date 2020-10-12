Киев, 12 октября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Украине надо обращать внимание на ту вакцину от коронавируса, которая уже есть в массовом производстве, прошла сертификацию и признана сертификационными органами в странах «с жесткой регламентной политикой».

Zdrav74.ru Вакцинация

Об этом в эфире украинского телевидения сегодня, 12 октября, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«К сожалению, Россия не принадлежит к таким странам», — отметил депутат.

«Но если мы будем видеть, что появилась вакцина, которая прошла сертификацию и признана именно такими странами, где есть жесткая регламентная политика, тогда об этом можно будет думать вслух и серьезно», — добавил Радуцкий.

Парламентарий заявил, что наиболее близка к получению сертификации в США вакцина от Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm).

ИА REGNUM напоминает, что 6 октября депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможность поставки российской вакцины против коронавируса на Украину. В свою очередь президент Зеленский дал понять, что блокирует такие поставки, и заявил, что не советует украинцам «очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников».

10 октября народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что Украина должна договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, поскольку главным приоритетом для государства и каждого чиновника должно быть здоровье граждан. Качура подчеркнул, что часть фракции «Слуга народа» за эту позицию может «забросать его камнями».