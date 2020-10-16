В поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области 12 октября молодой человек 2002 года рождения, вооруженный двумя охотничьими ружьями, открыл стрельбу по рейсовому автобусу и остановке, где находились люди. Погибли три человека, ещё трое получили ранения. В числе пострадавших — бабушка стрелка. Злоумышленник скрылся в окрестных лесах. По данному факту возбуждено уголовное дело. Утром 13 октября подозреваемый был найден мёртвым на окраине посёлка.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

18:50 12.10.2020 Четыре человека погибли в результате обстрела неизвестным остановки общественного транспорта в городе Бор. Информацию об инциденте предоставили в дежурно-диспетчерской службе. Читайте также: Четверо нижегородцев погибли в результате обстрела автобусной остановки

18:50 12.10.2020 Четыре человека погибли, трое получили ранения при обстреле остановки автобусов в одном из населённых пунктов Нижегородской области, сообщают 12 октября областные экстренные службы. Подробнее: В Нижегородской области обстреляна автобусная остановка, есть жертвы

18:50 12.10.2020 Читайте также: СМИ назвали имя обстрелявшего автобус в Нижегородской области

18:51 12.10.2020 Полиция разыскивает мужчину, который открыл огонь по автобусной остановке в одном из населенных пунктов Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД. Читайте также: В Нижегородской области ищут обстрелявшего автобусную остановку

18:51 12.10.2020 Четыре человека погибли в результате обстрела неизвестным остановки общественного транспорта в городе Бор. Информацию об инциденте предоставили в дежурно-диспетчерской службе. Читайте об этом: Четверо нижегородцев погибли в результате обстрела автобусной остановки

18:52 12.10.2020 Фотографию с данными о человеке, устроившем стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), опубликовал 12 октября телеграм-канал «Нижний №1». Читайте также: Опубликована ориентировка на стрелка из Нижегородской области

18:52 12.10.2020 По факту обстрела остановки общественного транспорта в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. Читайте также: В СК раскрыли подробности обстрела жителей в Нижегородской области

18:52 12.10.2020 Фотографию с данными о человеке, устроившем стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), опубликовал 12 октября телеграм-канал «Нижний №1». Об этом: Опубликована ориентировка на стрелка из Нижегородской области

18:53 12.10.2020 Уголовным дело занимается следственная группа, состоящая из следователей и криминалистов регионального следственного управления. Помогают и криминалисты СК России. Читайте также: Расстрелом автобуса в Нижегородской области занялось следствие

18:54 12.10.2020 Правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в городском округе город Бор. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

18:55 12.10.2020 По автобусу, обстрелянному в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), было произведено 16 выстрелов, 12 октября рассказал очевидец ЧП. Читайте подробнее: Очевидец сосчитал выстрелы при обстреле автобуса в Нижегородской области

18:56 12.10.2020 Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в посёлок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооружённого преступника.

18:57 12.10.2020 По словам нижегородского губернатора, в Борскую ЦРБ были экстренно доставлены трое пострадавших в результате стрельбы в деревне Большеорловское.

18:58 12.10.2020 «Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного — как тяжелое. Сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», — сказал Глеб Никитин.

18:59 12.10.2020 На месте происшествия работает заместитель губернатора Дмитрий Краснов. Заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову дано поручение проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

19:03 12.10.2020 «Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями», — сообщает СКР.

19:08 12.10.2020 Стрельба [Иван Шилов © ИА REGNUM]

19:11 12.10.2020 Практическую помощь в осмотре и фиксации следов преступления оказывают сотрудники отдела криминалистического сопровождения (с дислокацией в городе Нижнем Новгороде) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

19:12 12.10.2020 Двое из троих раненых в результате нападения местного жителя с ружьём на рейсовый автобус в Борском районе Нижегородской области находятся в крайне тяжёлом состоянии. Подробности в материале: Двое раненых в Нижегородской области находятся в критическом состоянии

19:15 12.10.2020 Из ориентировки: убийство совершено в 15:30 12 октября из гладкоствольного ружья. Преступник имеет при себе два охотничьих гладкоствольных ружья и около 40 патронов.

19:17 12.10.2020 Преступник может передвигаться на автомобилях «Киа-Сид» белого цвета и «Киа-Спектра» серебристого цвета.

19:26 12.10.2020 Правоохранительные органы просят местных жителей не выходить на улицу. А владельцев машин с видеорегистраторами, проезжавших возле места преступления, связаться с органами.

19:39 12.10.2020 Городской округ город Бор имеет площадь 358,4 тыс. га, являясь вторым по величине муниципальным образованием Нижегородской области. Расположен на левом берегу реки Волга. Граничит с городскими округами Нижний Новгород и Семеновский, Городецким, Воскресенским, Лысковским и Кстовским районами. Численность постоянно проживающего населения — 121 тыс. человек. В том числе городское население — 78,1 тыс. человек, сельское — 42,9 тыс. человек. Округ включает в себя город Бор и 300 сельских населённых пунктов. Административный центр округа — город Бор — находится в 20 км от областного центра. Источник: borcity.ru

19:48 12.10.2020 Nn.ru опубликовал список погибших и пострадавших при стрельбе в посёлке Большеорловское.

19:50 12.10.2020 Остановка, на которой произошла стрельба, оцеплена.

19:52 12.10.2020 Водитель обстрелянного автобуса рассказал полицейским, что еле успел уехать с места стрельбы, пишет LIFE. Когда он подъехал к остановке, то сначала услышал выстрелы за домом, а потом увидел, как пожилой мужчина в нескольких десятках метров от остановки упал, поднялся и побежал. А затем из подъезда вышел парень с двумя ружьями и выстрелил в автобус. Водитель сразу дал по газам, чтобы спасти пассажиров.

19:55 12.10.2020 Соседка бабушки «стрелка» рассказала корреспонденту «Нижний Новгород онлайн», что Данила был тихий, спокойный, часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил. Месяц назад купил ружье — ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза.

19:56 12.10.2020 По словам местных, в Большеорловском у него не было друзей. Ничего также неизвестно и о том, есть ли у него девушка.

20:02 12.10.2020 Бабушка стрелка скончалась от полученных ранений, — сообщает NN.ru.Число жертв выросло до четырёх.

20:03 12.10.2020 О том, что житель посёлка Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), расстрелявший местных жителей, законно владел охотничьим гладкоствольным ружьём, сообщили 12 октября в Росгвардии. Подробности в материале: Стрелок из Нижегородской области владел оружием законно

20:38 12.10.2020 Скорая помощь. Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

21:03 12.10.2020 Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело. nnovgorod.sledcom.ru

21:11 12.10.2020 Число погибших при обстреле в поселке Большеорловское в Борском районе выросло до четырех человек. При этом число раненых составляет пять человек, трое из них госпитализированы. Читайте подробнее: Уточнено число погибших и раненых при обстреле нижегородцев

21:11 12.10.2020

21:12 12.10.2020 Четыре человека убиты, трое тяжело ранены — небольшой поселок в Нижегородской области стал местом «шутинга» — стрельбы в общественных местах. Читайте также: Массовый расстрел в Нижегородской области: что известно сейчас

21:15 12.10.2020 Стрелка ищут сотни человек.

21:40 12.10.2020 nnovgorod.sledcom.ru

21:42 12.10.2020 Нижегородский губернатор Глеб Никитин: «Правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших в городском округе город Бор». [© ИА REGNUM]

21:58 12.10.2020 Один из трех пострадавших в ЧП в деревне Большеорловское доставлен бригадой Нижегородского территориального центра медицины катастроф в Областную клиническую больницу им. Семашко. В Борской ЦРБ также врачи продолжают бороться за жизнь ещё двух пострадавших, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

22:02 12.10.2020 Вице-губернатор Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в instagram: Трое пострадавших 1. Женщина. Крайне тяжелая. Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Идёт операция. Работает бригада хирургов. Массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия. Работает бригада хирургов из нескольких больниц. 2. Женщина. Тяжелая. Огнестрельное ранение органов брюшной полости. Стабилизирована. Переведена в областную больницу им Н. А. Семашко. Эвакуация завершилась без ухудшения. Пациентка доставлена в операционную. Началась операция. 3. Мужчина. Средней тяжести. Огнестрельное ранение нижних конечностей. Стабилизирован. Маршрутизирован в областную больницу им. Н. А. Семашко. Эвакуацию осуществляют бригады Центра медицины катастроф Нижегородской области.

22:03 12.10.2020 Психологическая помощь оказывается пострадавшим и родственникам погибших.

22:03 12.10.2020 Час спустя после трагедии на базе ЦРБ города Бор развернут медицинский оперативный штаб. Подключены главные специалисты по профилям. Осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов, сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

22:05 12.10.2020 Напомним, нижегородский губернатор поручил своему заместителю Мелик-Гусейнову проработать вопрос оказания помощи семьям погибших и пострадавшим.

22:05 12.10.2020 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. government-nnov.ru

22:13 12.10.2020 Видеозапись обыска в доме бабушки жителя посёлка Большеорловское (Борский район, Нижегородская область), застрелившего трёх человек, опубликовал Следственный комитет России 12 октября на сайте YouTube. Читайте также: Обыск в доме бабушки стрелка из Нижегородской области попал на видео

22:15 12.10.2020 Двое из троих пострадавших при обстреле в поселке Большеорловское в Борском районе были эвакуированы бригадой центра медицины катастроф в областную больницу имени Н. А. Семашко. В Борской ЦРБ оперируют ещё одну пострадавшую женщину. Она находится в крайне тяжелом состоянии со множественными огнестрельными ранениями брюшной полости и сильной кровопотерей. Об этом: Двое раненых нижегородцев доставлены в областную больницу имени Семашко

22:26 12.10.2020 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства троих человек в Борском районе. Подробности в материале: Бастрыкин поручил изучить все версии стрельбы в Нижегородской области

22:31 12.10.2020 Криминалисты на месте преступления sledcom.ru

22:50 12.10.2020 На месте преступления sledcom.ru

22:50 12.10.2020 Старший помощник руководителя следственного управления СК России Юлия Склярова. nnovgorod.sledcom.ru

23:28 12.10.2020 После проведения операции в Борской ЦРБ одну из пострадавших при стрельбе в поселке Большеорловское перевели в реанимационное отделение. «Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию», — сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Об этом: Одну из пострадавших при стрельбе нижегородок перевели в реанимацию

00:16 13.10.2020 Во время стрельбы в деревне Большеорловское под Нижним Новгородом погибли трое человек, сообщили 12 октября в пресс-службе минздрава Нижегородской области. Об этом: Власти Нижегородской области подтвердили гибель трёх человек из-за стрельбы

07:12 13.10.2020 Возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек в Нижегородской области. nnovgorod.sledcom.ru

07:59 13.10.2020 Молодой человек покончил собой. Рядом обнаружены два ружья. Подробности в материале: Подозреваемый в массовом расстреле под Нижним Новгородом найден мертвым

08:17 13.10.2020 Подозреваемый в массовом убийстве под Нижним Новгородом Данила Монахов ранее заявлял одноклассникам, что собирается убивать людей. Об этом рассказала одноклассница Данила Мария, сообщает РИА Новости. «В разговорах он не раз упоминал, что собирается устроить какой-то теракт, кого-то расстрелять», — отметила девушка. Читайте также: Стрелок из Нижегородской области заявлял о намерении устроить теракт

09:09 13.10.2020 Криминалисты работают на месте преступления sledcom.ru

10:36 13.10.2020 Две женщины, пострадавшие при стрельбе в поселке Большеорловское, подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Состояние еще одного пострадавшего — стабильное, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом: Двое пострадавших при стрельбе под Нижним Новгородом переведены на ИВЛ

10:53 13.10.2020 Следователи продолжают расследование убийства трёх человек в Нижегородской области. В частности, им предстоит проверить законность выдачи разрешения на оружие 18-летнему молодому человеку, которого подозревают в совершении этого преступления. Об этом 13 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подробности в материале: СК проверит законность выдачи оружия стрелявшему в Нижегородской области

11:44 13.10.2020 Охотничье ружьё

11:56 13.10.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский возмущен тем, что стрельбу в Нижегородской области называют «шутинг», передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября. Читайте также: Жириновский возмущен подменой стрельбы «шутингом» в Нижнем Новгороде

12:44 13.10.2020 Криминалисты работают на месте преступления sledcom.ru

13:20 13.10.2020 Охотничий билет преступника. Фото: sledcom.ru

13:22 13.10.2020 В связи с гибелью подозреваемого следователи планируют провести посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

14:05 13.10.2020 Операция

14:48 13.10.2020 В Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело. sledcom.ru

15:53 13.10.2020 Владимир Жириновский [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

19:57 13.10.2020 Разрешение на огнестрельное оружие было получено устроившим стрельбу в посёлке Большеорловское (Борский район, Нижегородская область) Данилой Монаховым без прохождения медицинского осмотра, сообщили 13 октября в пресс-службе регионального управления СКР. Подробности в материале: Стрелку из Нижегородской области дали разрешение на ружьё без медосмотра

21:46 13.10.2020 Следственные действия в Нижнем Новгороде [sledcom.ru]

02:13 14.10.2020 Охотничье ружьё, которым владел подозреваемый в убийстве трёх человек в посёлке Большеорловское Нижегородской области, было получено им в установленном законом порядке, сообщили 13 октября в пресс-службе Росгвардии. Подробности в материале: Стрелок из Нижегородской области получил оружие законно — Росгвардия

07:25 14.10.2020 По сообщению ТГ-канала 112, одноклассники и педагоги Даниила Монахова знали, что он намеревался учинить расстрел учеников в своей школе.

07:27 14.10.2020 «Я училась с ним в одной школе. Весной мне и моим одноклассникам повезло, так как из определенных источников мы узнали, что Даниил Монахов вместе со своим другом хотел устроить теракт. Мы владели этой информацией и знали, в какой день нам не стоит идти на уроки, если мы хотим жить», — приводит слова одноклассницы стрелка канал.

07:28 14.10.2020 Якобы всё должно было произойти в школьной столовой.

07:29 14.10.2020 Отмечается, что о намерениях «знал психолог» и в «школу приезжали сотрудники соответствующих органов».

08:34 14.10.2020 «Данила предпочитал проводить время дома, сидя в интернете — играл, — рассказала одноклассница юноши. — Был не таким, как мы».

09:34 14.10.2020 По словам девушки, «над ним посмеивались из-за его нелюдимости, но не издевались».

10:46 14.10.2020 Подробности от СМИ: у стрелка был врожденный порок сердца, бронхиальная астма.

10:46 14.10.2020 Также есть информация, что на момент преступления у него была высокая температура.

11:41 14.10.2020 Следственные действия в Нижнем-Новгороде[sledcom.ru]

12:47 14.10.2020 Следователи в дер. Большеорловское Борского района Нижегородской области. nnovgorod.sledcom.ru

12:48 14.10.2020 LIFE SHOT пишет: Бабушка 18-летнего Данила Монахова, устроившего стрельбу в Нижегородской области, пришла в сознание. Женщина в очень тяжёлом состоянии, пока врачи не дают никаких прогнозов.

13:20 14.10.2020 Реанимация. Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

13:50 14.10.2020 Врачи борются за жизнь пострадавших. Скриншот из Instagram @melikdavidmsk

14:16 14.10.2020 «Вел себя на занятиях положительно», — директор специнтерната о Монахове.

14:45 14.10.2020 При этом директор уточнил, что Монахов был «не общительный, даже замкнутый».

15:56 14.10.2020 Ружье. (сс) jasongillman

17:13 14.10.2020 Следственный комитет. sledcom.ru

18:26 14.10.2020 Водитель автобуса, который расстрелял Данила Монахов, рассказал журналистам о произошедшем: «Бежит бабушка, машет:«Подождите, подождите, сейчас мальчик придёт». Ну как бы он опаздывает. Кондуктор мне сказала, что нам ждать некогда. А пассажиры попросили подождать. Ну мы постояли. Минуты через две бабушка убежала — как бы поторопить этого мальчика. И мы услышали выстрелы — ну, хлопки. Мы повернулись на звуки хлопков. Мужчина, который ехал с нами, упал. И тут мы увидели этого стрелка с двумя ружьями. Я закрыл двери, кондуктор кричит «все на пол!» И мы поехали очень быстро».

19:39 14.10.2020 Водитель также рассказал, каким образом удалось избежать большего числа жертв. «У нас проходит ежегодное обучение по правилам безопасности и препятствованию террористам, у нас памятки в автобусах висят. Мы сдаём экзамены каждый год, так что мы, можно сказать, уже были подготовлены. Такая наша работа», — сказал он.

19:42 14.10.2020 Депутат Госдумы предлагает повысить минимальный возраст для желающих приобрести оружие в России. Читайте также: Из-за «нижегородского стрелка» могут ужесточить правила владения оружием

21:03 14.10.2020 Выстрел из ружья

22:52 14.10.2020 Тело Даниила Монахова. Цитата страницы Vk.com сообщества Типичный Нижний Новгород

07:10 15.10.2020 «Если владельцы оружия в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение общественного порядка, оказались на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, должны автоматически лишаться лицензии, а оружие — изыматься», — считает депутатАнатолий Выборный.

08:44 15.10.2020 Студент Нижегородского училища-интерната рассказал, как в училище отреагировали на тройное убийство, в котором подозревается один из учащихся. По его словам, преподаватели попросили не обсуждать произошедшее. «Друзья пытаются это не обсуждать, учителя сказали, что лучше это не обсуждать, чтобы побыстрее улеглось», — приводит слова студента Тvzvezda.ru.

09:59 15.10.2020 По данным департамента образования администрации Нижнего Новгорода, Монахов состоял на внутришкольном учёте за разговоры о покупке взрывчатки и интерес к трагедии с расстрелом учеников в США.

11:18 15.10.2020 Следственный комитет РФ.sledcom.ru

12:39 15.10.2020 Даниил Монахов окончил 11-й класс и получил аттестат о среднем общем образовании в июне 2020 года.

14:18 15.10.2020 Даниил Монахов. Цитата страницы Vk.com сообщества Типичный Нижний Новгород