Красногорск, 12 октября, 2020, 18:43 — ИА Регнум. С 1 октября в Подмосковье было зафиксировано 1916 нарушений масочного режима. Об этом 12 октября сообщил руководитель главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

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По его словам, за указанный период Госадмтехнадзора совместно с полицией, представителями администраций и общественниками проверили соблюдение масочного режима в 49 муниципальных образованиях Подмосковья. В общей сложности было проведено 455 профилактических рейдов.

«Рейды проводились в общественных местах: в торговых центрах, на железнодорожных станциях, в магазинах, на автомобильных заправках. В ходе рейдов проверили 455 объектов и выявили 1916 нарушителей масочного режима. Со всеми провели разъяснительную работу. В 1322 случаях не соблюдалась социальная дистанция», — сказал Баженов.